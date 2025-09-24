به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بر اساس این طرح، از نخستین روز بازگشایی مدارس، تیم‌های بازرسی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه از ساعت ۶:۴۵ صبح در ایستگاه‌های اصلی مسافر شهر مستقر شده و به صورت میدانی بر فعالیت ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و سرویس‌های مدارس نظارت خواهند کرد.



بازرسین با لباس‌های فرم متحدالشکل ضمن آغاز گشت‌های نظارتی ویژه، با هرگونه فعالیت خودرو‌های شخصی فاقد مجوز و خارج از سامانه «سپند» برخورد قانونی خواهند داشت. همچنین والدین و همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا بروز مشکل، شکایات خود را مستقیماً به بازرسان حاضر در محل تحویل دهند.



تمامی پرسنل سازمان و واحد‌های تابعه نیز به مدت یک‌ماه به صورت مستمر نسبت به پایش ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام خواهند کرد که در این میان، اولویت با ارائه خدمات مناسب به مناطق حاشیه‌ای و انتقال ایمن دانش‌آموزان به مراکز آموزشی سطح شهر خواهد بود.



فخرالدین معصوم‌زاده، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه، در این خصوص تأکید کرد: «هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان، ایجاد نظم و امنیت در تردد دانش‌آموزان و افزایش اعتماد والدین به سرویس‌های مدارس است.»



وی افزود: هم‌زمان با اجرای این طرح، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با تمام ظرفیت در خدمت شهروندان بوده و بازرسی‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که علاوه بر سرویس مدارس، خدمات روزانه عمومی نیز با اختلال مواجه نشود.