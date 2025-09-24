پخش زنده
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: تماشاگران از حضور در ورزشگاه تختی راضی بودند و برای اولین بار وقتی وارد شدند، صندلی آنها مشخص بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران روز چهارشنبه در نشست خبری درباره حاشیههای دیدار چادرملو و پرسپولیس در ورزشگاه تختی، اظهار کرد: تیمهایی که دوست دارند در استادیومهای غربی یا نزدیک به هتل بازی کنند، فشارهایی وارد میکنند و ممکن است نقدهایی را داشته باشند ولی تا ما این مسابقات را برگزار نکنیم، نمیتوانیم ضعفهای ورزشگاه تختی را شناسایی کنیم. معتقدیم ورزشگاه تختی برای برگزاری بازیهای بزرگ هم آماده است. از نظر تجهیزات و بخشهای مختلف ورزشگاه عالی بود و بابت برخی مشکلات عذرخواهی میکنیم. تماشاگران واقعا راضی بودند و برای اولین بار وقتی وارد شدند، صندلی آنها مشخص بود. البته نافی قصورات نیستیم و باید بازیها برگزار میشد تا مشکلات مشخص شود.
جوادی افزود: تصاویر برخی حیوانات یا متعلقاتی که در حال پرتاب بود مربوط به ورزشگاه تختی نبود. آن مسیر خاکی هم اصلا برای تردد نبود و یگان ویژه آن را بسته بود و در آن محوطه ۲ پروژه ورزشی باز وجود دارد، زیرا یک پارک آبی و سالن نمایشگاهی قرار است احداث شود. یک نفر از مسیر عادی خارج شده و به محل عمرانی و کارگاهی رفته و عکس گرفته و حاشیهسازی کرده است. مسیر ماشینها و... مشخص و این کار کم لطفی است.
وی خاطرنشان کرد: اینها جریانسازی و عدم تمایل به برگزاری مسابقات در تختی است و اگر نخواهیم کاری را بکنیم، دست به هر عملی میزنیم، ما نه مسیر تردد خاکی داریم و نه مسیر پارک و عبور ماشینها خاکی بود. ولی این که عدهای برای میانبر از خاکی رفتند یا از کارگاهها، تصاویری تهیه کردند، ربطی به مشکلات ورزشگاه تختی ندارد. ما از نقصها دفاعی نداریم و از عملکردمان دفاع میکنیم. در بازیهای قبلی هیچکس به چمن شکایت نداشت ولی چند روز قبل از بازی یک شوکی به چمن وارد شد و مجبور به ترمیم شدیم؛ ترمیم دیر انجام شد و به همین دلیل رنگ گرفتن و ترمیم کامل نشد و البته خیلی هم وضعیت بد نبود ولی قبول داریم که نقصهای وجود داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: در کشورهای اروپایی و آمریکایی که مشکل عدم بارندگی، تحریم و... را هم دارند نیز چنین مشکلاتی پیش میآید که حتی در جام جهانی نیز تجربه آن هم وجود دارد. نماد کارآمدی دولت ورزشگاههایی است که با سختی ساخته شده و و دولت از ورزش حمایت کرده است. من مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران هستم و همه وظیفه من فوتبال نیست. ورزشگاهی که تعطیل شده بود و هیچ زیر ساختی نداشت را بعد از یک دهه آماده برای برگزاری مسابقات کردیم. کار سادهای نبود که چمن، گیتها، صندلیها، دوربینها، نور، سکوربورد و... را در یک سال و نیم آماده کردیم.
وی افزود: امیدواریم این مسایل هم در کنار نقصها دیده شود. من به دنبال این نیستم که چه کسی آن ورزشگاه را تخریب کرد ولی باید دیده شود که با دست خالی در یک سال و نیم گذشته چقدر کار انجام شده است. در کنار این پروژه از حدود ۱۴۰ پروژه نیمهکاره به حدود ۳۰ پروژه رسیدیم. استقلال هیچ کمکی نکرد و برای این ورزشگاه و پرسپولیس عدد بسیار اندکی کرد که گفتنی نیست. ممنون هستیم بابت همان کمک هم ولی این عدد برای یک گیت هم نیست، چه برسد به هزینههای سنگین. نمیدانم مافیای چمن وجود دارد یا نه ولی نکتهای که وجود دارد، این است که از همه آنهایی که میدانستیم بهترینهای چمن هستند، به عنوان مشاور یا پیمانکار استفاده کردیم.
جوادی خاطرنشان کرد: ۴۸ ساعت قبل از دیدار چادرملو و پرسپولیس در ورزشگاه تختی، به وزیر ورزش اعتماد دادم که مشکلی پیش نمیآید. چمن افتضاح نبود ولی بازیکنی که توپ پله را در ۶ قدم به بیرون میزند، به چمن ربطی ندارد. اگر یک تیم پر هوادار در آن بازی پیروز میشد، اینجا بهترین ورزشگاه بود. من حامی صد درصد استقلال و پرسپولیس هستم و خودم را حامی آنها میدانم. این ۲ تیم بدانند که هر کاری از دستم بر بیاید در راستای حمایت قانونی انجام خواهم داد. هیچ کدام از زحمات ما دیده نشد، زیرا چمن به آن شکل بود. زحماتی زیادی ۴۸ ساعت قبل از مسابقه انجام شد. خیلی تلاش کردیم که این شوک در بازی تاثیرگذار نباشد و برای ترمیم خیلی تلاش کردیم ولی باید عذرخواهی کنم.
وی ادامه داد: توزیع نامتوازن سرانههای اسکان و هتل در مناطق مختلف تهران به گردن ما نیست. استانداری درگیر این موضوع و پیگیر آن هست و در حال حل این مسائل هستند. میتوانیم این موضوع را پیگیری حل کنیم ولی مشکل خاصی نیست. مدت زمان رسیدن به شهر قدس از هتل المپیک، تفاوتی با تختی ندارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: مکاتباتی با اعضای هیات مدیره استقلال و پرسپولیس انجام شده و هماهنگیها با وزارت ورزش را هم پیگیری کردیم؛ واگذاری ورزشگاههای شهید کاظمی و امام رضا (ع) در مرحله خوبی قرار دارد و وزارت ورزش هم به این مسئله روی خوبی نشان داده است. وظیفه باشگاهها است که ورزشگاه اختصاصی داشته باشند ولی ما این مسئله را پیگیری میکنیم و باز هم از این ۲ باشگاه حمایت خواهیم کرد. اگر باشگاه بخواهند حرفهای باشند، بهترین فرصت برای واگذاری این ۲ ورزشگاه است که به سهام و دارایی باشگاهها اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: ما ورزشگاههای خودمان را لازم داریم و به همین دلیل باید ورزشگاهها را برای خودشان آماده کنند. خود باشگاهها در این موضوع قصور میکنند. در همه جای دنیا باشگاههای حرفهای همین روند را دارند و درآمدها برای خودشان است. این ۲ ورزشگاه هر کدام دسترسیهای خوب و گنجایش حدود ۶۰ هزار نفر را دارد. من مسئول پیگیری برای این موضوع گذاشتم و مصوبات زیادی را گرفتیم و هرکاری فکر کنید را انجام دادیم. این فرصت را باید باشگاهها غنیمت بشمارند.
جوادی بیان داشت: ورزشگاهها در استان تهران دچار مشکلاتی شد. چرا تیمهای شهرستانی در استان خودشان بازی نمیکنند؟ همه ارکان آن استانها برای آمادهسازی ورزشگاههای شهرشان بسیج شدند، ولی من اگر برای ورزشگاه تختی حمایت و پیگیری وزیر ورزش را نداشتم، کار به اینجا نمیرسید. دست تنها بودیم و مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز را اعزام کردند تا بازسازی ورزشگاه تختی در اعتباراتشان باشد. مشکلات خیلی زیاد است و از وزارت ورزش تشکر میکنم که همراه بودند. وزیر فردای بازی پرسپولیس و چادرملو با من تماس گرفت و همه چیز را توضیح دادم.
وی همچنین گفت: مدیران تدارکات تیمها همه چیز را قبل از بازی چک کردند و تاییدیه داده بودند. مطمئنم مشکلی در دوشها نبوده و حتی آب خنک در یخچال رختکنها رو هم چک کرده بودیم ولی احتمال بسیار اگر ضعفی وجود داشته باشد که قصور کردیم و برای آن عذر میخواهیم. مقرر شد که یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی هم برای ورزشگاه تختی خریداری شود. هر کاری فکر میکردیم، انجام دادیم ولی باید زمان بدهیم که استادیوم آزادی بازسازی شود.
جوادی در عین حال گفت: چرا بازیکنان چادرملو اعتراض نداشتند؟ باز هم هرکاری بتوانیم انجام میدهیم. نقد افرادی مثل کریم باقری و هاشمیان را میپذیرم و اصلاح میکنیم ولی ما همه چیز را انجام داده بودیم.
وی خاطر نشان کرد: با صحبتهای رفعتی (دبیر استاندارسازی ورزشگاهها) نه موافق هستم نه مخالف، زیرا باید صحبت فنی انجام دهم و منظر گزارش کارشناسی فنی هستم. باید آزمایشگاه و بخشهای مختلف گزارش را اعلام کنند تا بتوانم بگویم دقیقا چه مسئلهای پیش آمده بود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران همچنین در خصوص اهداف المپیاد ورزشی تهران اظهار داشت: نتیجه ما پس از بازخورد مسابقات، در تیمهای ملی نشان داده میشود. هدف اصلی ما شناسایی و کشف استعدادهایی بود که زمینهای برای نمایش نداشتند. در حال حاضر در جریان معرفی المپیاد هستیم و تعدادی از رشتهها برگزار نشده است. حدود ۸۶ رشته ورزشی المپیکی و غیر المپیکی در این رقابتها برگزار میشود و در انتهای این مسابقات، المپیاد کشوری و روند جوان سازی تیمهای ملی را در پیش خواهیم داشت.