به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: در راستای به کارگیری نیروی مهارتی حوزه نیروهای مسلح تفاهمنامه پنج جانبه بین استانداری، ایمیدرو، سازمان فنی و حرفهای، دبیرخانه نیروهای مسلح و نظام مهندسی معدن امضا شد.
جعفری افزود: سربازان منقضی از خدمت نیروهای مسلح پس از کسب آموزشهای مهارتی در داخل معادن به عنوان نیروی ماهر به کار گرفته شده و به مدت ۱۱ ماه، ۵۰ درصد حقوق توسط ایمیدرو و ۵۰ درصد دیگر توسط معدنی که این نیروها را به کارگیری میکند پرداخت خواهد شد.
وی گفت: این کار برای شناسایی و به کارگیری نیرو در معدن صورت میگیرد و در کنار این طرح، طرح دیگری به نام فاجد (فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی) اجرا می شود که شامل جوانانی است که در این حوزه فارغ التحصیل شده اند و میتوانند به ایمیدرو مراجعه و ۵۰ درصد حقوق توسط ایمیدرو و ۵۰ درصد حقوق توسط صنایع و معادن مرتبط پرداخت میشود.