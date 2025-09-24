به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی روز سه‌شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۶۶.۲ میلیون دلار، ۱۵۹.۵ میلیون درهم، ۳.۶ میلیون یورو، ۸۹.۶ میلیون یوآن، ۶۲.۴ میلیون ین و ۱۲ میلیون روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۲۷ میلیون دلار است.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا یکم مهر ماه، به تفکیک نوع ارز، ۷ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار، ۱۷ میلیارد و ۵۵۴ میلیون درهم، ۵۷۳ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون یوآن، ۷۱ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۲۳۳ میلیون روبل بوده است.