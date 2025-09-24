به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این همایش ویژه کودکان و نوجوانان و با محوریت عهد و پیمان با شهدا و دفاع از میهن اسلامی در قالب برنامه های شاد و مفرح و با حضور مجریان ملی خاله شادونه و عمو احسان در کنگره شهدای استان سمنان برگزار شد.

آشنایی نسل کودک و نوجوان با معنویت، هنر، تاریخ و دستاوردهای فناوری ایران از رویکردهای رویات نسل ظهور بود .

در قالب دومین کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان سمنان که تا ششم مهرماه در مصلای امیرالمومنین سمنان برگزار می شود ؛ هر شب برنامه های متونعی برگزار خواهد شد .

امشب در شب سوم کنگره ، با عنوان «روایت دلبری» مراسم تکریم خانواده شهدا و جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان برگزار می‌شود.

شب چهارم و پنجم با عنوان «روایت هنر و حماسه» به اجرای «سمفونی ایستادگی» اختصاص دارد و در شب ششم با عنوان «روایت فتح»، اجتماع بزرگ رزمندگان و ایثارگران استان برگزار خواهد شد.