به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در این برنامه از واحد‌های صنایع تبدیلی کشاورزی، مبل‌سازی، بازیافت آهن و همچنین تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۳ بازدید به عمل آمد و عملکرد آنها از نظر رعایت قوانین و استاندارد‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی صنایع به ضوابط و الزامات قانونی افزود: واحد‌های صنعتی موظف هستند ضمن کنترل آلاینده‌های هوا، آب و خاک، نسبت به مدیریت صحیح پسماند‌های تولیدی اقدام کنند تا از هرگونه آسیب به محیط زیست و سلامت عمومی جلوگیری شود.

خانی ادامه داد: اداره حفاظت محیط زیست ارومیه به صورت مستمر پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های صنعتی را در دستور کار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین همکاری و همراهی دستگاه قضایی و اداره کل محیط زیست استان در برخورد با واحد‌های آلاینده را بسیار مهم ارزیابی کرده و از صنایع خواست با رویکرد مسئولانه و رعایت قوانین زیست‌محیطی در مسیر تولید پایدار و حفاظت از محیط زیست گام بردارند.