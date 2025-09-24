رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران می‌گوید: بسیاری از منتقدان معتقدند سینمای امروز به سمت ابتذال رفته است و از این رو برگزاری این جشنواره فرصتی را فراهم می سازد تا بار دیگر به استاندارد‌ها و الزامات ساخت فیلم کمدی توجه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدی افزود: چند سالی است که در حوزه سینمای کمدی نقدهای جدی مطرح می‌شود. بسیاری از منتقدان معتقدند سینمای امروز از کمدی فاخر دهه ۶۰ و ۷۰ فاصله گرفته و به سمت ابتذال رفته است. دیالوگ‌ها مناسب نیست و بسیاری از آثار برای تماشای خانوادگی مناسب به شمار نمی‌آیند. برگزاری این جشنواره فرصتی شد تا بار دیگر به استانداردها و الزامات ساخت فیلم کمدی توجه کنیم.

محمدی ادامه داد: وقتی سخن از طنز و کمدی به میان می‌آید، کار دشوارتر می‌شود؛ چراکه انتظار مخاطب، تماشای کمدی فاخر و ارزشمند است. نمونه‌هایی مانند آثار عبید زاکانی نشان می‌دهند که چگونه طنز می‌تواند در عین سرگرم‌کنندگی، هم‌ راستا با فرهنگ و ادبیات کهن ایران باشد. از همین زاویه، تلاش کردیم جایگاه کمدی تقویت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد زنجان با اشاره به استقبال خوب از جشنواره گفت: این جشنواره هم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و هم از جانب جامعه سینمایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. این استقبال، برای ما هم خوشحال‌کننده و هم شگفت‌آور بود؛ چراکه نشان داد ژانر کمدی طرفداران بسیاری دارد که کمتر به آن توجه شده بود. هدف ما این است که جشنواره به پایه‌ای برای برگزاری رویداد های با کیفیت‌تر در سال‌های آینده تبدیل شود.

وی افزود: برخی از سینماگران تأکید دارند که این جشنواره ظرفیت بین‌المللی شدن دارد. با این حال، امسال تصمیم گرفتیم آن را در سطح ملی برگزار کنیم تا نقاط ضعف و قوتش شناسایی شود و در سال‌های آینده به‌صورت بین‌المللی ادامه یابد. هدف اصلی این است که جشنواره به‌تدریج جا بیفتد و هر سال پخته‌تر و قوی‌تر برگزار شود.

محمدی درباره اهداف جانبی جشنواره توضیح داد: یکی از اهداف مهم ما تشویق فیلمسازان سراسر کشور، به‌ویژه هنرمندان استان زنجان، به فعالیت جدی‌تر در ژانر کمدی است. این ژانر مخاطبان گسترده‌ای دارد و می‌تواند فروش گیشه سینماها را تضمین کند. اما در عین حال، ما معتقدیم نباید برای پرکردن سالن‌ها از چارچوب‌های اخلاقی و فرهنگی عبور کنیم.

وی درباره روند برگزاری جشنواره گفت: پیشرفت کار فراتر از تصور من بوده است. تاکنون حدود ۲۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که این استقبال فوق تصورم بود و باعث دلگرمی شد. امیدوارم با همکاری مسئولان استانی، جشنواره بتواند با کیفیت بالاتری اجرا شود.

محمدی ادامه داد: به نظر من، جنبه عمومی جشنواره بسیار مهم‌تر است؛ چراکه جامعه به نشاط اجتماعی نیاز دارد. در بخش تخصصی، اساتید و کارشناسان کار را پیش می‌برند، اما اهمیت اصلی جشنواره در جمع‌ شدن مردم و تجربه لحظات شاد در کنار یکدیگر است.

محمدی در پایان اظهار داشت: در تاریخ طنز ایران، هنرمندانی بوده‌اند که آثارشان همواره مورد توجه مردم قرار گرفته و در عین حال از دایره اخلاق و ادب خارج نشده است. بسیاری از آنچه امروز با عنوان طنز دیده می‌شود، شاید خنده‌آور باشد، اما ارزش‌ها را تخریب می‌کند و به مسائل غیراخلاقی آلوده است. جامعه در برابر چنین جریاناتی هوشمندانه عمل می‌کند، واکنش نشان می‌دهد و تعادل ایجاد خواهد کرد.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌ سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار می شود.