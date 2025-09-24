پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدشت از کشف و امحای تجهیزات زندهگیری پرندگان شکاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مهدی محمدی اظهار داشت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر حضور افراد ناشناس در یکی از مناطق شهرستان و فعالیت آنان در زمینه زندهگیری پرندگان شکاری، یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام شد.
وی افزود: متخلف پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده بود، اما تمامی تجهیزات زندهگیری کشف و امحا شد.
محمدی با اشاره به استمرار گشت و کنترل در زیستگاههای مهم شهرستان پلدشت تصریح کرد: با هرگونه تخلف زیستمحیطی طبق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدشت همچنین از عموم مردم فهیم و دوستدار محیط زیست شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ به اطلاع دهند.