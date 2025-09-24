به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که قرار بود کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا سه شنبه درباره محرومیت تیم‌های رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه جنایت‌های این رژیم در غزه از عرصه بین المللی تصمیم بگیرد، اما هنوز رای این کمیته اعلام نشده است.

دیروز سازمان ملل در نامه‌ای به فیفا و یوفا خواستار تعلیق هر چه سریعتر فوتبال اسرائیل به عنوان یک پاسخ ضروری به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حق فلسطینی‌ها شد. این در حالیست که تیم رژیم صهیونیستی در حال حاضر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد. نماینده این رژیم هم به دور گروهی لیگ اروپا راه پیدا کرده است.

در بیانیه سازمان ملل آمده است: ورزش باید از نگاه عادی سازی این جنایت‌ها جلوگیری کند. سازمان‌های ورزشی نباید در قبال این نقض آشکار حقوق بشر چشم‌های خود را ببندند و سعی در عادی سازی شرایط داشته باشند. آن‌ها باید به تعهدات خود مبنی بر کمک نکردن به حفظ وضعیت ایجاد شده اقدام کنند. این کار به حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کمک می‌کند. ما از درخواست‌ها برای اقداماتی که هدفشان اعمال عواقبی بر دولت اسرائیل به دلیل نقض قوانین بین‌المللی است، حمایت می‌کنیم.»