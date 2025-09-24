به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه واژگونی اتوبوس بین شهری همدان-کرمان ساعت ۰۷:۰۴ امروز در ابتدای کمربندی نایین به سمت اردستان رخ داده گفت: در این حادثه ۲۶نفر شامل ۲۰ خانم، سه آقا و سه مصدوم شدند و دو خانم ۵۹و۶۱ ساله در صحنه جان باختند.

دکتر محسن افتخاری با اشاره به اعزام ۴کد آمبولانس، یک کد هلال احمر، یک کد اتوبوس آمبولانس و یک فروندبالگرد اورژانس به محل حادثه افزود: ۱۴ مصدوم حادثه در بیمارستان حشمتیه نایین بستری شدند و سه مصدوم با بالگرد به بیمارستان الزهرای اصفهان، هشت مصدوم با اتوبوس آمبولانس به بیمارستان فارابی اصفهان و یک مصدوم دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

وی گفت: بیماران هم اکنون تحت درمان هستند و مشکل حادی ندارند.

پلیس راه استان اصفهان اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است و هنوز دقیق مشخص نشده است.