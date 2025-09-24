پخش زنده
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتسال در حاشیه نشست فنی پیش از دیدار با مالزی اقدامی انسانیدوستانه و در راستای مسئولیت اجتماعی خود به اجرا گذاشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین نشست فنی تیم ملی فوتسال پیش از دیدار امروز (ساعت ۱۶ به وقت تهران) برابر مالزی در هتل گراند دارالعمور برگزار شد. این دیدار در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی اندونزی برگزار میشود.
در این جلسه، وحید شمسایی و دیوید راموس با مرور عملکرد بازیکنان در دو دیدار قبلی برابر بنگلادش و امارات، به تحلیل دقیق تیم ملی مالزی پرداختند.
وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، در بخشی از صحبتهای خود تأکید کرد: برای یک بازیکن تیم ملی نباید فرقی داشته باشد که مقابل چه تیمی بازی میکند، چه برزیل باشد، چه مالزی یا بنگلادش. ما باید همیشه بهترین نسخه از خودمان را ارائه دهیم و با کاهش اشتباهات، به سطح کیفی مطلوبی که دربارهاش در تمرینات صحبت کردهایم، برسیم.
در حاشیه این جلسه، بازیکنان و کادر فنی با ارسال پیامی ویدیویی برای رضا شجاعی کیاسری، کودک هوادار اهل ساری که از بدو تولد با بیماری HUS (نوعی عارضه نادر و خطرناک خونی و کلیوی) مبارزه میکند، ابراز همدلی و حمایت کردند.
رضا یکی از طرفداران پرشور تیم ملی فوتسال است که علیرغم دست و پنجه نرم کردن با این بیماری و بستری شدن در بیمارستان در تمامی رقابتهای بینالمللی با ارسال پیامها و ویدیوهای انگیزشی، بازیکنان تیم ملی فوتسال را تشویق میکند.
تیم ملی فوتسال ایران پیش از این با نتایج قاطع ۱۲ بر صفر مقابل بنگلادش و ۱۰ بر صفر برابر امارات به پیروزی رسیده و اکنون برای صدرنشینی، مقابل تیم مالزی قرار میگیرد که با دو پیروزی، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم گروه G این رقابتها ایستاده است.