اطاله دادرسی و سن پروندههای قضایی در کل استان ۲۰ سال کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان فریدن گفت: در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و مطالبات و انتظارات مردمی، سن پروندههای قضایی و اطاله دادرسی به ۵ سال رسیده است.
محمد موسویان با اشاره به پروندههای کثیرالشاکی افزود: با ایجاد کارگروه تخصصی برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تلاش میشود با سرعت و دقت بیشتری به این پروندهها رسیدگی شود.
وی همچنین گفت: در یکسال گذشته بیش از ۳۰۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام گرفته که در این راستا از تعطیلی ۳۵ واحد تولیدی جلوگیری شده است.
در این آیین با قدردانی از حجت الاسلام محمد نیکبخت، ایمان معظمی گودرزی به عنوان دادستان جدید شهرستان فریدن معرفی شد.