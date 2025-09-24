به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا مازندران در همایش بزرگ «میثاق ولایت» رزمندگان اسلام شهرستان آمل که در حسینیه ثارالله سپاه این شهرستان برگزار شد، از ایثارگران ورزمندگان دفاع مقدس به عنوان گنجینه‌های ارزشمند دفاع مقدس در کشور یاد کرد و گفت: درشرایط حساس کنونی، بهره گیری از مدل مدیریت جهادی و راهبری دفاع مقدس، گره گشای مشکلات امروز کشور است.

سردار محمدرضا موحد افزود: عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشور مدل مدیریت جهادی و رهبری دفاع مقدس در همه موانع و مشکلاتی که درکشور وجود دارد، برطرف کننده است.

وی بر ضرورت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس تأکید کرد و تصریح کرد: وظیفه رزمندگان و پیشکسوتان امروز سنگین‌تر است و باید تاریخ شفاهی لشکر ۲۵ کربلا، فرماندهان آن و حوادث مهم این دوران ثبت و ماندگار شود..

فرمانده سپاه کربلا مازندران، با بیان اینکه باید بستر انتقال تجربیات یادگاران دفاع مقدس به نسل جدید نیرو‌های مسلح به ویژه هیات رزمندگان اسلام شهرستان آمل فراهم شود، افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس نباید ارتباط خود را با سپاه قطع کنند و بسیج پیشکسوتان باید در این زمینه فعالانه عمل نماید.

سردار موحد، با بیان اینکه در حال حاضر همه ما درهر جایگاه ومسئولیت اداری و غیر آن وظیفه داریم تا خاطرات به جای مانده ازیادگاران وحماسه سازان دوران جنگ تحمیلی را به منظور الگوگیری به نسل جوان آینده ساز این کشور منتقل کنیم.

وی، با بیان اینکه مازندران در طول تاریخ، پرچمدار اهل‌بیت (ع) بوده و امروز نیز با تقدیم فرزندان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند، رزمندگان این استان در تمامی عملیات‌ها حضور داشتند و این خود، مهر تأییدی بر بیش از هزار سال ولایتمداری مردم مازندران است.