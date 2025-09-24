پخش زنده
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در ارومیه با بهره گیری از هوش مصنوعی موفق به بهرهبرداری از سامانه تشخیص سرطان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سامانه اسکنر لام پاتولولوژی که ۹ نفر از پژوهشگران رشتههای پزشکی، مهندسی برق ومهندسی کامپوتر در مدت دو سال طراحی وتولید کردند قابلیت شناسایی نقاط آسیب دیده سینه را در کوتاهترین زمان ممکن را دارد.
این سامانه قادر به دیجیتالی کردن لامها و نمایش آن بر روی صفحه نمایشگر هست تا پاتولوژیست این امکان را داشته باشد در هر زمان و از هر مکان نسبت به تجزیه وتحلیل لامهای تشخیصی بیماران اقدام و در صورت نیاز با دیگران به اشتراک بگذارد.
این سامانه نمونه داخلی ندارد و هزینه تولید آن تنها یک سوم مشابه خارجی است.
شرکت دانش بنیان سازنده سامانه تشخیص سرطان موفق به دریافت نشان دانش نماد به عنوان تضمین کیفیت این محصول تولیدی شده است.
در حال حاضر این محصول در آزمایشگاه پاتولوژیست یکی از بیمارستانهای ارومیه قابل استفاده است.