پخش زنده
امروز: -
در ادامه سلسله نشستهای امت مطالبه گر، استاندار همدان بر مردمی سازی اقتصاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ابتدا نمایندگان جوانان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، متقاضیان مسکن ملی، تاکسی داران، دانشجویان، بانوان، فعالان اقتصادی و فعالان بخش گردشگری و بافت فرسوده، مهمترین دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
سپس، استاندار همدان با تأکید بر بهره مندی از پیشنهادات فعالان عرصههای مختلف برای توسعه استان، از تهیه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان خبر داد و گفت: همدان، از استانهای پرظرفیت کشور در عرصههای مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری، معادن و نیروی انسانی خدمات است.
ملانوری شمسی، بیکاری دانش آموختگان، آسیبهای اجتماعی، افت آبهای زیرزمینی و مسکن را از مهمترین مشکلات استان برشمرد و افزود: باید با برنامهریزیهای علمی و منطقی مسائل و مشکلات استان را مدیریت کنیم.
او همچنین از برنامه ریزی برای تولید سه هزار مگاوات برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: از این میزان ۵۰۰ مگاوات در حال بهرهبرداری است.
استاندار همدان بر مردمی سازی اقتصاد، خروج از اقتصاد دستوری، جذب سرمایه گذاری خارجی و تمرکز بر صنعت گردشگری با وجود هزار و ۹۰۰ جاذبه گردشگری در استان و توانمندیهای مختلف در این حوزه تاکید کرد.
ملانوری شمسی از پرداخت سهم آورده شخصی دهکهای یک تا چهار متقاضی مسکن ملی از محل فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: مجتمعهای مسکونی مختلف در استان، از جمله کوی پرواز در حال ساخت است.
او همچنین ملاحظه کاری و نبود خطرپذیری را از مهمترین موانع توسعه استان برشمرد.
استاندار همدان گفت: جذب اعتبارات در استان از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، به ۶ هزار ۳۵۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.