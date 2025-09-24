به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ابتدا نمایندگان جوانان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، متقاضیان مسکن ملی، تاکسی داران، دانشجویان، بانوان، فعالان اقتصادی و فعالان بخش گردشگری و بافت فرسوده، مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

سپس، استاندار همدان با تأکید بر بهره مندی از پیشنهادات فعالان عرصه‌های مختلف برای توسعه استان، از تهیه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان خبر داد و گفت: همدان، از استان‌های پرظرفیت کشور در عرصه‌های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری، معادن و نیروی انسانی خدمات است.

ملانوری شمسی، بیکاری دانش آموختگان، آسیب‌های اجتماعی، افت آب‌های زیرزمینی و مسکن را از مهمترین مشکلات استان برشمرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های علمی و منطقی مسائل و مشکلات استان را مدیریت کنیم.

او همچنین از برنامه ریزی برای تولید سه هزار مگاوات برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: از این میزان ۵۰۰ مگاوات در حال بهره‌برداری است.

استاندار همدان بر مردمی سازی اقتصاد، خروج از اقتصاد دستوری، جذب سرمایه گذاری خارجی و تمرکز بر صنعت گردشگری با وجود هزار و ۹۰۰ جاذبه گردشگری در استان و توانمندی‌های مختلف در این حوزه تاکید کرد.

ملانوری شمسی از پرداخت سهم آورده شخصی دهک‌های یک تا چهار متقاضی مسکن ملی از محل فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: مجتمع‌های مسکونی مختلف در استان، از جمله کوی پرواز در حال ساخت است.

او همچنین ملاحظه کاری و نبود خطرپذیری را از مهمترین موانع توسعه استان برشمرد.

استاندار همدان گفت: جذب اعتبارات در استان از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، به ۶ هزار ۳۵۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.