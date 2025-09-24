پخش زنده
رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی اعلام کرد: تعمیرات اساسی چهار سکوی گازی قطعه ۱۳ این میدان، با ثبت ۱۶ هزار و ۲۷۰ نفرساعت کار ایمن و اجرای یکهزار و ۱۱۶ دستورکار تعمیراتی، با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نوید قربانجهرمی گفت: برداشت ایمن و پایدار گاز از سکوهای فراساحل پارس جنوبی در طول این برنامه ادامه داشت و تعمیرات در نیمه اول و دوم شهریور، با استفاده از ظرفیتهای پشتیبانی و عملیاتی موجود، بهطور کامل انجام شد.
رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی توضیح داد: در تعمیرات سکوهای SPD۱۳A و SPD۱۳C بیش از ۷ هزار و ۷۲۸ نفرساعت و ۵۶۴ دستورکار، و در سکوهای SPD۱۳B و SPD۱۳D نیز ۸ هزار و ۵۴۲ نفرساعت و ۵۵۲ دستورکار بهصورت ایمن اجرا شد. جزئیتر، سکوی A شاهد ۳ هزار و ۷۶۳ نفرساعت و ۲۴۰ دستورکار، سکوی C با ۳ هزار و ۹۶۵ نفرساعت و ۳۲۴ دستورکار، سکوی B با ۴ هزار و ۸۳۰ نفرساعت و ۳۰۴ دستورکار و سکوی D با ۳ هزار و ۷۱۲ نفرساعت و ۲۴۸ دستورکار به فعالیت پرداخت.
قربانجهرمی افزود: بخش عمده اقدامات در حوزه مکانیک، برق و ابزار دقیق انجام شد و عملکرد واحدهای فرآیندی، سیستمهای برق و ایمنی پایش گردید. همچنین خطوط و مخازن تحت فشار و شیرهای مختلف بازرسی، شستوشو و کالیبره شدند.
وی تاکید کرد اجرای کامل این تعمیرات در زمان کوتاه، حاصل تلاش متخصصان داخلی است و راهبری سکوهایی که حدود ۱۰۰ کیلومتر از ساحل فاصله دارند، از سنگینترین مأموریتهای کارکنان عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس محسوب میشود. قربانجهرمی با تقدیر از تلاش کارکنان دریایی و واحدهای پشتیبانی خشکی، خواستار مصرف صحیح انرژی در همه بخشها شد و گفت: کارکنان پارس جنوبی با تمام توان برای تعمیرات ایمن و تداوم تولید پایدار گاز تلاش کردهاند.