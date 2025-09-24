کارگران و تولید کنندگان، سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از کارگران و تولید کنندگان به عنوان سربازان سنگر‌های اقتصادی نام برد و گفت: این تلاشگران در خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی و رکن اصلی تولید در کشور قرار دارند.