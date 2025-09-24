کارگران و تولید کنندگان، سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از کارگران و تولید کنندگان به عنوان سربازان سنگرهای اقتصادی نام برد و گفت: این تلاشگران در خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی و رکن اصلی تولید در کشور قرار دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدل در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس ۸ ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جهادگران عرصه کار و تولید گفت: تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سالهای اخیر، بیانگر ضرورت فعالیتهای همه جانبه برای مقابله با دشمن در عرصه جنگ اقتصادی است.
وی افزود: دشمن دائم در حال برنامهریزی و اجرای عملیاتهای مختلف برای ضربه به اقتصاد کشور و معیشت مردم است تا به این وسیله به نظام و مردم آسیب برساند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان اظهار کرد: در این برهه حساس کنونی، خودکفایی در عرصههای مختلف در برابر فتنههای اقتصادی دشمن، بهعنوان اولویتی مهم است که کارگران خدوم و زحمت کش ایران اسلامی به عنوان سنگرنشینان خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی بیشترین نقش را در به حرکت درآوردن چرخه تولید، توسعه و پیشرفت کشور ایفا میکند.
وی گفت: کارگران به عنوان رکن اصلی جهش تولید، همچنان با تکیه بر مبانی اعتقادی و ارزشهای اسلامی و با تفکر بسیجی و روحیه جهادی، زمینه رشد و بالندگی کشورمان را در تحقق حماسه عظیم اقتصادی فراهم سازند.
سردار خرمدل در ادامه اظهار کرد: نیروگاه اتمی بوشهر نماد دانش، خودباوری و استقامت مردم است که واحد اول آن را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خارجیها ساختند ولی امروز واحدهای دوم و سوم آن به دست متخصصان داخلی در حال ساخت است.
در این آئین از ۴۵ رزمنده، جانباز و پیشکسوت عرصه کار و تولید تجلیل شد.