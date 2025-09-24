پخش زنده
وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و غبار محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود بنابراین برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: طی روزهای جمعه و شنبه با گذر امواج ضعیفی از فراز استان به همراه جریانات مرطوب جنوبی، رشد ابر در اغلب نقاط استان و افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و احتمال رگبارهای نقطهای و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
او ادامه داد: طی پنجشنبه و جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.