به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان، در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود بنابراین برخاستن گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: طی روز‌های جمعه و شنبه با گذر امواج ضعیفی از فراز استان به همراه جریانات مرطوب جنوبی، رشد ابر در اغلب نقاط استان و افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

او ادامه داد: طی پنجشنبه و جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.