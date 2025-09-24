در سومین همایش روایت رستگاری به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس از خانواده شهید یوسف داورپناه و مادر این شهید بزرگوار که به عنوان مظلوم‌ترین مادر شهید کشور شناخته شده است تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در این همایش با اشاره به این که صبوری مادران شهدا از پدران شهدا هم بیشتر است چرا که مادران احساسی‌تر و عاطفی‌تر هستند گفت: ما باید غبار چادر مادران شهدا را تبرک کنیم چرا که مادران، همسران و خواهران شهدا یادگار عزیزانی هستند که منادی اخلاق و دینداری در جامعه بودند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه نیز در این همایش با اشاره به این که در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت بزرگ ایران، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و رشادت رزمندگان اسلام موجب پیروزی جبهه حق بر باطل شد گفت: امروز هم ما باید مقابل تفرقه افکنی دشمنان بایستیم چرا که دشمنان به دنبال اختلاف افکنی در داخل کشور هستند.

رسول مقابلی با بیان این که دانش آموزان و دانشجویان پرچمدار اقتدار کشور هستند چرا که علم و دانش کلید عزت و پیشرفت ایران اسلامی است افزود: این روایتگری‌ها باید سرآغاز یک خیزش بزرگ در جامعه باشد به گونه‌ای که هر بانوی ایرانی روایتگر این ایستادگی‌ها و شجاعت‌های مادران و‌همسران شهدا باشند.

خانم نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به این که هدف از اجرای همایش‌های روایت رستگاری، روایت گری ایثارگری‌های مادران و همسران معظم شهدا برای نسل جوان جامعه است گفت: امسال سومین سال برگزاری همایش روایت رستگاری است و این همایش در سال نخست در خصوص مادر شهید ولی فلاح برگزار و سال دوم نیز رشادت‌های مادر شهید مهدی امینی روایت گری شد.

در این آیین از کتاب بهشت در اردیبهشت نیز که به قلم خانم ساعدی نگاشته شده بود رونمایی شد و از خانواده شهید یوسف داورپناه و خانواده معظم شهدای اقتدار ایران اسلامی شهرستان ارومیه نیز تجلیل شد.

سال آینده نیز در چهارمین همایش روایت رستگاری به روایتگری حماسه آفرینی‌های مادر شهید علی اصغر جودی پرداخت خواهد شد.