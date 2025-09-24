پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید طرح ارتقای سلامت دهان و دندان ۳۸ هزار دانشآموز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت کاشان گفت: دانشآموزان علاوه بر آشنایی با اصول سلامت دهان و دندان، مهارت صحیح مسواکزدن را بهصورت عملی و تحت نظارت معلمان خود فرا میگیرند و در دو نوبت به فاصله ۶ ماه فلورایدتراپی میشوند.
مرتضی پنجهشاهی از اجرای پایلوت طرح مدارس ارتقا دهنده سلامت دهان در کاشان خبر داد و افزود: این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و بهبود شاخصهای سلامت دهان کودکان، از ابتدای اسفند در مدارس ابتدایی این شهرستان آغاز شده است.
وی گفت: در کنار این برنامه، هماهنگی لازم برای ارائه خدمات دندانپزشکی با یونیتهای سیار و گروههای جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار شهرستان نیز صورت گرفته است.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان افزود: پارسال با بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه طرح وارنیش فلوراید برای ۴۱ هزار و ۸۵۵ دانشآموز شهری و روستایی اجرا شد.