به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت وام ازدواج اظهار کرد: ما مکلفیم برای امسال حدود ۲۵۰ همت تسهیلات در این زمینه پرداخت کنیم و آمارهای منتشر شده نیز حاکی است که به تکلیف خود در این باره عمل کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش مبلغ وام ازدواج برای سال آینده، بیان کرد: قاعدتاً باید مقداری افزایش انجام بگیرد و این مسئله در بودجه درج خواهد شد و فعلاً مشخص نیست.