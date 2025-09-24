به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان بر پایه اسناد میان‌مدت و کوتاه‌مدت طراحی می‌شود، گفت: در برنامه‌های کوتاه‌مدت، طرح های اجرایی تعریف می‌کنیم تا مسیر تحقق سیاست‌های کلان استان هموار شود، به عنوان نمونه، سیاست کلان ما تبدیل همدان به قطب سلامت غرب کشور است که در قالب طرح هایی، چون ساخت بیمارستان قلب، بیمارستان جامع سرطان و مرکز درمان ناباروری دنبال می‌شود.

وفایی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای برنامه‌ها افزود: هر سه ماه یک بار از دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد اخذ می‌کنیم و گزارش اقتصادی استان شامل شاخص‌های مهمی، چون نرخ رشد، اشتغال و بیکاری نیز به صورت سالانه منتشر می‌شود.

او تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۶۴۰۵ میلیارد تومان اعتبار در استان جذب شد که نسبت به سال گذشته بیش از ۶۲ درصد افزایش داشته است. تنها ۲۰۰ هزار تومان برگشت به خزانه داشتیم که رقم ناچیزی است و برخلاف شایعات، برگشت اعتبارات استان صحت ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همچنین از تدوین و اجرای سند تحول و پیشرفت استان همدان با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این سند مسیر حرکت استان را مشخص می‌کند و با همراهی کارشناسان در حال پیگیری است.

وفایی افزود: امسال بیش از دو هزار و ۶۷۰ پروژه در استان تعریف شده و اعتبارات ملی و استانی به آنها اختصاص یافته است، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان شناسایی و منتشر شده تا بخش خصوصی داخلی و خارجی بتواند از آن بهره‌مند شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به ارتقای رتبه سازمان برنامه و بودجه همدان تصریح کرد: این سازمان که در سال گذشته رتبه آخر کشور را داشت، امسال با ۲۳ پله صعود به جایگاه هشتم رسید و این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران است.

وفایی از اجرای دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح منابع انسانی، برگزاری جشنواره شهید رجایی و تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان دیگر اقدامات سازمان نام برد و تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نهادی کارشناسی و غیرسیاسی است و همه تلاش خود را بر اجرای دقیق برنامه‌ها و جذب بهینه اعتبارات متمرکز کرده‌ایم.