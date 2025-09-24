به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: در ادامه اهتمام قضات استان به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در امور عام المنفعه خادم عرب باغی رئیس حوزه قضایی بخش انزل که یکی از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس می‌باشد در سال جاری تاکنون ۱۰ مجازات جایگزین حبس در بخش‌های های مختلف عام المنفعه صادر نموده است.

عتباتی ادامه داد: این احکام شامل تهیه پوشاک ایزی لایف بزرگسالان و ارائه به کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش انزل، تهیه لوازم التحریز و تجهیزات و وسایل آموزشی و اداری و تجهیز امکانات رفاهی برای یک دبیرستان و یک دبستان، تهیه دوربین‌های هوشمند جهت پایش تصویری و پلاک خوان، خرید کتاب یا تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی جهت استفاده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، تهیه صندلی و نیمکت‌های شهری قوشچی، تهیه لوازم التحریر و آموزشی و سایر اقلام مشابه با نظر کمیته امداد برای کودکان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ارزش ریالی این احکام هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال می‌باشد که همگی صرف امور عام المنفعه که در احکام ذکر شده با نظارت دادگاه و مسئولین نهاد‌های مرتبط خواهد شد.