به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی استان از اجرای طرح مبارزه با سارقان در استان خبر داد و گفت: در این طرح ۵۴ فقره پرونده سرقت کشف و ۳۲ سارق دستگیر شدند.

سرهنگ صادقی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی طرح عملیاتی کنترل معابر، توقفگاه‌ها و پارکینگ‌ها و مقابله با سارقان وسایط نقلیه با هدف شناسایی و دستگیری سارقان را به مدت ۳ روز در سطح استان اجرایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیسی و همچنین با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌های سطح استان، ۳۲ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۵۴ فقره انواع پرونده‌های سرقت کشف شده است؛ افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.