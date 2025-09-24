پخش زنده
دومین مرحله از طرح عملیاتی کنترل معابر، توقفگاهها وپارکینگها در خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی استان از اجرای طرح مبارزه با سارقان در استان خبر داد و گفت: در این طرح ۵۴ فقره پرونده سرقت کشف و ۳۲ سارق دستگیر شدند.
سرهنگ صادقی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی طرح عملیاتی کنترل معابر، توقفگاهها و پارکینگها و مقابله با سارقان وسایط نقلیه با هدف شناسایی و دستگیری سارقان را به مدت ۳ روز در سطح استان اجرایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیسی و همچنین با همکاری عوامل تجسس کلانتریهای سطح استان، ۳۲ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ صادقی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۵۴ فقره انواع پروندههای سرقت کشف شده است؛ افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.