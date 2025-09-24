پخش زنده
امروز: -
وزیر نفت با بیان اینکه اسنپبک یا مکانیسم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد، گفت: طبیعتاً اگر با شرایطی مواجه شویم که نیازمند اتخاذ تدابیر باشد، برنامهریزیهای لازم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن پاکنژاد امروز (چهارشنبه دوم مهر) در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به بحث مکانیسم ماشه آیا تدابیر لازم برای بیاثر کردن این موضوع بر فروش نفت خام اندیشیده شده است، بیان کرد: اسنپبک یا مکانیسم ماشه در واقع محدودیت آزاردهنده جدیدی را در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: در طول سالهای گذشته به قدری با محدودیتهای شدید، تحریمهای ظالمانه و یکطرفه آمریکاییها مواجه بودیم که عملاً این شرایط (اسنپبک) شاید خیلی به آن محدودیتها اضافه نکند، اگر با شرایطی مواجه شویم که نیازمند اتخاذ تدابیر باشد، برنامهریزیهای لازم انجام خواهد شد.