شهید رضا پناهی الگویی تمام عیار برای نوجوانان است
شهید رضا پناهی یکی از بزرگ مردان کم سن و سالی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس خود را به جبهههای نبرد حق علیه باطل رساند و پس از مجاهدت و تلاشهای بسیار در راه دفاع از کشور به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، شهید رضا پناهی یکی از بزرگ مردان کم سن و سالی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس با احساس مسئولیت و تعهد ناشی از عقبه معرفتی و بصیرتی منبعث از انوار تربیتی حرکت عظیم حضرت امام خمینی (ره)، توانست با وجود سن کم، خود را به جبهههای نبرد حق علیه باطل برساند و پس از مجاهدت و تلاشهای بسیار، در خیل شهدای انقلاب اسلامی قرار گیرد.
جبهه برای برخی دانشگاه بود، آنان مدارج عالی معرفت و معنویت را از این دانشگاه که نوجوان ۱۲ ساله البرزی را به عرش اعلی رساند، دریافت کردند.
بی شک حرکت کم نظیر شهدای دانش آموز و دانشجوی ایران اسلامی در دنیا، میتواند حجت و الگویی تمام عیار برای نوجوانان و جوانان باشد، حرکتی که اکنون به یکی از جریانهای اصلی در بیداری اسلامی منطقه تبدیل شده است.