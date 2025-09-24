شهید رضا پناهی یکی از بزرگ مردان کم سن و سالی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس خود را به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل رساند و پس از مجاهدت و تلاش‌های بسیار در راه دفاع از کشور به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، شهید رضا پناهی یکی از بزرگ مردان کم سن و سالی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس با احساس مسئولیت و تعهد ناشی از عقبه معرفتی و بصیرتی منبعث از انوار تربیتی حرکت عظیم حضرت امام خمینی (ره)، توانست با وجود سن کم، خود را به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل برساند و پس از مجاهدت و تلاش‌های بسیار، در خیل شهدای انقلاب اسلامی قرار گیرد.

جبهه برای برخی دانشگاه بود، آنان مدارج عالی معرفت و معنویت را از این دانشگاه که نوجوان ۱۲ ساله البرزی را به عرش اعلی رساند، دریافت کردند.