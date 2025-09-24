فرمانده سپاه لرستان:
جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع ۱۲ روزه دو برگ زرین تاریخ انقلابند
فرمانده سپاه لرستان در «نشست بصیرتی ۸سال دفاع ۱۲ روز اقتدار» گفت: جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع ۱۲ روزه اخیر را «دو برگ زرین در تاریخ انقلاب اسلامی» هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده سپاه لرستان در «نشست بصیرتی ۸سال دفاع ۱۲ روز اقتدار» با اشاره به شباهتهای جنگ تحمیلی و دفاع ۱۲ روزه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی در هر دو مقطع با برآوردی اشتباه، به امید فروپاشی جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما با مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح شکست خوردند. وی تفاوت اصلی این نبردها در مدت زمان و مجریان آنها دانست؛ در حالیکه جنگ ۸ ساله با صدام و رژیم بعث رقم خورد، جنگ ۱۲ روزه با حمایت غرب و ناتو علیه ایران شکل گرفت.
سردار نعمت الله باقری تصریح کرد: هدف اصلی دشمنان نه مسائل مرزی و نه موضوعات هستهای و موشکی، بلکه «سقوط و تجزیه جمهوری اسلامی» بود. وی با یادآوری نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و مدیریت مستقیم رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه، رهبری را مهمترین عامل پیروزیها دانست.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) همچنین نقش مردم را در این پیروزیها تعیینکننده خواند و گفت: از تأمین نیازهای اساسی تا حضور در میدان نبرد، مردم ستون اصلی اقتدار نظام بودهاند.
وی با اشاره به شکست پروژههای چند دههای دشمن در جنگ ۱۲ روزه، افزایش محبوبیت رهبری و تقویت انسجام ملی را از دستاوردهای این ایام دانست و تأکید کرد: «راه علاج همه تهدیدها چیزی جز قویتر شدن جمهوری اسلامی نیست.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره رشادتها و ایثار ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.
نامدار صیادی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی لرستان در امنیت غذایی کشور گفت: امروز در این بخش بیش از ۳۲۰۰ نیروی متخصص فعالیت دارند که بیش از ۹۲ درصد آنها کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۵۰ نفر دارای دکترای کشاورزی هستند؛ موضوعی که مایه افتخار استان و کشور است.
صیادی ضمن تأکید بر پیوند امنیت ملی و امنیت غذایی، اظهار داشت: «ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با وحدت و همدلی در کنار نیروهای مسلح ایستاد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود برسد.» وی افزود: در این دوران حتی یک گرم از ذخایر استراتژیک استان مصرف نشد و بازار به همت مردم و همکاری نهادهای نظارتی مدیریت گردید.
صیادی در پایان با قدردانی از تولیدکنندگان، همکاران بخش کشاورزی و مردم فهیم استان لرستان، یادآور شد: «جهاد کشاورزی در کنار جهاد دفاعی، در خط مقدم تأمین امنیت کشور قرار دارد و تا امروز ۸۶ شهید تقدیم انقلاب کرده است.»