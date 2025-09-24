تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان فردا پنج شنبه مقابل جمهوری چک به میدان می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز‌های دوم و سوم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که با شکست صربستان در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات به این مرحله صعود کرده است، از ساعت ۱۱ فردا (پنج‌شنبه سوم مهر) به مصاف جمهوری چک می‌رود که برنده این دیدار نیمه نهایی این مسابقات صعود خواهد کرد.

مردان والیبال ایران پیش از این دو بار با جمهوری چک بازی داشتند. یک بار در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۰۶ که تیم ایران با هدایت میلوراد کیجاچ سه بر صفر مغلوب این تیم شد.

دومین دیدار بعد از ۱۷ سال و در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود که تیم ایران سه بر یک نتیجه را با هدایت بهروز عطایی واگذار کرد.

در حال حاضر شاگردان روبرتو پیاتزا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار دارند و در صورت پیروزی در این مسابقه و گرفتن انتقام دو شکست گذشته، برای نخستین مرتبه در تاریخ ورزش به عنوان یک ورزش تیمی ایران در جمع چهار تیم برتر دنیا قرار خواهند گرفت. این برای نخستین مرتبه در تاریخ والیبال و ورزش کشور خواهد بود که تیم ایران در نیمه نهایی مسابقات معتبر قهرمانی جهان حاضر خواهد شد و در صورت شکست در این دیدار با کسب مقام پنجم تا هشتم به کار خود پایان خواهند داد.

مردان والیبال ایران با دو هدف به مصاف جمهوری چک می‌روند که نخستین هدف انتقام شکست‌های قبلی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۳ برابر این تیم است. دومین هدف نیز صعود به جمع چهار تیم برتر جهان است که در صورت تحقق برای نخستین بار اتفاق می‌افتد.

تیم ملی والیبال جمهوری چک در چهار بازی گذشته خود در این دوره از رقابت‌های قهرمانی مردان جهان تنها یک شکست مقابل برزیل تجربه کرده است و سه پیروزی سه بر صفر مقابل صربستان، چین و تونس به دست آورده است که عملکرد این تیم برابر حریفان حکایت از ظهور پدیده‌ای جدید در والیبال اروپا دارد.

کشور جمهوری چک در اول ژانویه سال ۱۹۹۳ و به دنبال تقسیم کشور چکسواکی پدید آمد، اما والیبال ایران کشور در دوران گذشته (چکسواکی) سابقه درخشانی در جهان داشت از جمله پنج دوره حضور در بازی‌های المپیک و کسب مقام نایب قهرمانی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو و مدال برنز و مقام سومی در المپیک ۱۹۶۸ مکزیک است.

۱۷ دوره حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان و قهرمانی در دو دوره این مسابقات در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۶ و نایب قهرمانی در چهار دوره از رقابت‌های قهرمانی مردان جهان از دیگر افتخارات والیبال چک‌اسلواکی است.

هدایت تیم ملی والیبال جمهوری چک را جیری نوواک برعهده دارد و فهرست ۱۴ بازیکن این تیم در رقابت‌های جهانی به قرار زیر است:

پاسور: جیری سرب و لوبوس بارتونک

مدافع میانی: جوزف پولاک، آنتونین کلیمس و آدام زایچک

قطر پاسور: پاتریک ایندرا و مارک شوتولا

دریافت کننده قدرتی: یان گالابوف، مارتین لیچک، جیری بندا، لوکاش واشینا و متئوس دراهونوفسکی

لیبرو: میلان مونیک و میخال کواریک

تیم ملی والیبال جمهوری چک در حال حاضر با ۱۹۶.۱۸ امتیاز در رتبه هجدهم جهان قرار دارد و تیم ملی ایران با۲۲۰.۰۵ امتیاز در جایگاه شانزدهم است.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان هستند.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران هستند.

براساس آخرین گزارش کادر فنی با وجود سرما خوردگی سه بازیکن، مشکل حادی در تیم ایران وجود ندارد و با تلاش کادر پزشکی تمامی ۱۴ بازیکن در بازی فردا مقابل چک به میدان خواهند رفت.

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و جمهوری چک در طول تاریخ به قرار زیر است:

۲۰۰۶ (قهرمانی مردان جهان): ایران (صفر) – جمهوری چک (۳)

۲۰۲۳ (انتخابی المپیک): ایران (یک) – جمهوری چک (۳)

۲۰۲۵ (قهرمانی جهان): ایران (؟) – جمهوری چک (؟)