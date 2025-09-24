محمد علی طالبی گفت: استان کرمان در دهه‌های گذشته جزو سه مقصد اصلی گردشگری ایران بود، اما به دلایل مختلف، امروز این جایگاه را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در دیدار با «همایون اسعدیان» مدیرعامل خانه سینما،با اشاره به اینکه به دنبال احیای جایگاه گردشگری و برندسازی کرمان هستیم گفت: با استفاده از ظرفیت‌های هنر و سینما، قصد داریم تصویر واقعی و جذاب استان را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم

استاندار کرمان با تأکید بر احیای جایگاه گردشگری استان اظهار داشت: متأسفانه بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷، زمانی که کشور شاهد رشد شدید گردشگران خارجی بود، استان کرمان از این فرصت محروم بود، در حالی که این خطه دارای ظرفیت‌های عظیم تاریخی، طبیعی، میراث فرهنگی و صنایع دستی است.