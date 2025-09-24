کمبود سه گروه خونی برای درمان بیماران در خراسان رضوی
اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با کاهش ذخایر سه گروه خونی A مثبت و منفی و AB مثبت و O منفی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی گفت: برای تامین خون مورد نیاز بیماران در بیمارستانهای زیرپوشش انتقال خون خراسان رضوی، نیازمند دریافت فوری این گروههای خونی در تمام پایگاههای استان هستیم.
مصطفی مهدوی ارفع افزود: با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس و در نتیجه کاهش مراجعات مردم به پایگاههای اهدای خون، ذخایر خونی استان سیر نزولی یافته و در وضعیت قابل قبول قرار گرفته است که در صورت تامین نشدن خون مورد نیاز به ویژه گروههای خونی یاد شده، در وضعیت هشدار قرار خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: در راستای تامین خون و فراوردههای خونی مورد نیاز بیماران در ۶۴ بیمارستان و مرکز درمانی این استان، از تمام دارندگان گروههای خونی ذکر شده دعوت میشود تا با اهدای خون خود به افزایش ذخایر حیاتی خون اهتمام ورزند.
مهدوی ارفع گفت: نیاز به خون همیشگی است و هر واحد اهدای خون، با فراوردههای استحصالی از آن، جان سه بیمار مختلف را از مرگ نجات میبخشد؛ بنابراین از مجاوران و زائران رضوی میخواهیم که اهدای خون را فقط در روزهای خاصی سال انجام ندهند و با مراجعه به پایگاهها، ما را در تامین خون بیماران یاری دهند.
هماکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد هفت پایگاه در مشهد و هفت پایگاه در شهرهای سبزوار، تربتحیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربتجام و کاشمر استقرار دارند.
خراسان رضوی، سومین تولیدکننده خون در کشور پس از استانهای تهران و فارس است.