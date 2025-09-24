پخش زنده
اداره کل استاندارد خراسان شمالی اعلام کرد: آسانسور ساختمانهای اداری، مسکونی و تجاری در صورت عدم دریافت گواهی استاندارد سالانه پلمب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛با توسعه شهرنشینی و ساخت ساختمانهای چند طبقه استفاده از آسانسور یکی از ملزومات اصلی ساختمانها شده است اگر اصول ایمنی درآسانسورها رعایت نشود ممکن است هزینههای بالایی برای مالکین، مدیران و ساکنین ایجاد کند.
بالا و پایین رفتن در ساختمانهای چند طبقه با آسانسور به شرطی میتواند با خیال راحت باشدکه آسانسور ابتدا گواهی استاندار و بیمه حوادث داشته باشد.
اما هزینههای مالی یکی از مهمترین دلایلیست که بخش زیادی از آسانسورهای شهر هنوز برای آنها گواهی استاندارد اولیه یا دورهای اخذ نشده است.
شاید مدت زیادی برای آسانسور مثل خودرو حادثهای رخ نداده، اما اگر فقط یکبار حادثهای رخ بدهد هزینهها به قدری هست که ارزش گرفتن استاندارد رو داشته باشد.