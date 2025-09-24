به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران یگان امداد و پاسگاه اصفهک شهرستان طبس در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه پراید وانت مشکوک و خودرو برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسنی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۶۰۰ کیلوگرم ماهی غیر مجاز و فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.