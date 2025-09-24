فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان بر ضرورت تبیین و روشنگری وقایع و رشادت های دوران دفاع مقدس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار زارعی کمال در همایش راویان و پیشکسوتان استان با بیان اینکه از روز‌های سخت مظلومیت به اوج عزت رسیدیم گفت: اگر می‌خواهیم همچنان شاهد دیدن رشادت‌های دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باشیم باید به تبیین و روشنگری وقایع این دوران بپردازیم.

او افزود: اگر این دوران تببین وقایع نشود دشمن به سبک خودش روایت می‌کند و دراین صورت است که حقیقت به تحریف می‌رود.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با بیان اینکه دفاع ما چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تنها دفاع از تمامیت ارضی نبود، تأکید کرد: دفاع ما دفاع از هویت ایرانی و اسلامی بود که استعمار جهانی درصدد از بین بردن آن است.

حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان نیز پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را صاحبان اندیشه و تجارب ارزشمند دانست و گفت: کشور ما شرایط و دشمنی‌های مختلف را پشت سر گذاشته است، دشمنی‌های که تمامی ندارد و آنچه مهم است هشیاری و بصیرت و همچنین جهاد تبیین است که همچون سلاحی در برابر هربه‌های مکارانه دشمنانی است که می‌خواهند افکار ملت را به سمتی که هدفشان است منحرف کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان هم پیشکسوتان را کوه عظمت و استقامت خواند و گفت: نظریه مقاومت که از ابتدای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته، نظریه‌ای بسیار روشن است، اما چرا گاهی مورد شبهه قرار می‌گیرد جای سئوال دارد.

آیت الله شعبانی موثقی، عرصه جهاد تبیین را مهم خواند و گفت: رفع شبهه و ابهام و روشن گری دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیار بااهمیت و حیاتی است.

در پایان از تعدادی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان و همچنین فرزندان شهدایی همچون شهید سپهبد علی شادمانی تجلیل شد.