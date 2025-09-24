پخش زنده
پویش به عشق پیامبر میبخشم راهی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: یکی از جلوههای بزرگ وحدت و رحمت الهی، دستگیری از گرفتاران است و آزادسازی زندانیان غیرعمد، مصداق والای همین سیره نبوی است که در هزار و پانصدمین سالروز میلاد نبی اکذم پویش به عشق پیامبر میبخشم در حال اجراست.
حجتالاسلام موسوی افزود: آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد به عنوان حرکتی مردمی و خداپسندانه در اولویت فعالیتهای این ایام قرار گرفته و با همکاری مردم، خیرین، ستاد دیه، کمیته امداد و سایر دستگاهها، زمینه آزادی شمار زیادی از زندانیان در سراسر کشور فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به روحیه ایثار و نوعدوستی مردم ایران گفت: ملت ما همواره در سختیها نشان دادهاند که عطوفت، همدلی و دلسوزی را سرلوحه رفتار خود قرار دادهاند و امروز نیز با همین همت و همدلی میتوانیم گره از کار گرفتاران باز کنیم تا هیچ زندانی غیرعمدی در زندان باقی نماند.
در حال حاضر ۱۱۵ زندانی جرائم غیر عمد در استان منتظر آزادی هستند.