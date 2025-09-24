پخش زنده
امروز: -
نشست خبری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی برگزار و پوستر این دوره جشنواره نیز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این نشست که صبح امروز، چهارشنبه، دوم مهرماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، پوستر بیست و دومین دوره جشنواره با طراحی مرضیه سرمشقی و رفعت هاشمی سیسخت با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی، دبیر جشنواره و هنرمندان و چهرههایی، چون داود فتحعلیبیگی، محمدحسین ناصربخت، سعید اسدی و ... رونمایی شد.
سپس رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی از تلاشهای کسانی که پیش از این جشنواره را برگزار کردهاند، قدردانی کرد و گفت: این جشنواره به آشنایی نسل جوان با هویت فرهنگی هنری و فرهنگ غنی ما کمک میکند و در حوزه دیپلماسی فرهنگی هم سبب آشنایی دیگر کشورها با فرهنگ ما میشود.
مردانی با تقدیر از برپایی کارگاههای آموزشی این دوره از جشنواره در شهرهای گوناگون، این حرکت را درخور تحسین دانست و ابراز امیدواری کرد که این کار مستمر باشد.
در ادامه، سعید اسدی، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، گفت: برگزاری این جشنواره که در جهت بزرگداشت آیینهای کهن ملی است، در روزهایی که قلب ما بیشتر برای ایران میتپد، اتفاقی خجسته است.
او ادامه داد: در میان رویدادهای تئاتری، شاید تنها جشنوارهای که باید باقی بماند، جشنواره آیینی سنتی است چراکه این جشنواره میتواند برای ما هویتی جهانی ایجاد کند.
اسدی با ابراز خرسندی از رویکرد دبیر این جشنواره در توجه به آیینهای نمایشی سراسر کشور اضافه کرد: در بخش پژوهش هم رویکرد خوبی وجود داشته است. امیدوارم ایران با تمام تواناییهای فرهنگی خود باقی بماند و خوشحالم امروز هم با برگزاری این جشنواره نام ایران را زنده میکنیم.
سپس سیاوش ستاری، دبیر بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی با ابراز تاسف از درگذشت تعدادی از هنرمندان این شاخه هنری که تجربههایشان به نسل بعدی منتقل نشده، گفت: دردناک است که نسل ما دارد تمام میشود. این جشنواره برای ما یک سوگواره است، چون هر دوره برخی از هنرمندان نمایشهای ایرانی دیگر در قید حیات نیستند و برای کسی هم مهم نیست که چه بلایی سر این میراث کهن میآید.
او با انتقاد از معرفی دیرهنگام خودش به عنوان دبیر این جشنواره که تنها چهار ماه پیش از برگزاری جشن، این مسئولیت را بر عهده گرفته، افزود: سالهاست داد میزنیم نمایشهای آیینی سنتی نیازمند خانه است، این همه ساختمانهای بیاستفاده در این شهر افتاده و دست دهها سازمان است ولی ما جایی نداریم برای آموزش یا اجرای نمایشهای آیینی.
ستاری با اشاره به شرایط جنگی و اوضاع اقتصادی کشور ادامه داد: از سه ماه پیش که این مسئولیت را بر عهده گرفتم، تلاش کردیم ۱۲۰ کارگاه در سراسر کشور برگزار کنیم تا مدرسهای به وسعت ایران باشد. اتفاق جالب این است که تعداد زیادی معلم تربیت شد. فکر میکردیم ضرورت آموزش را به مسئولان یادآوری میکنیم ولی جالب است که هنرجویان همین کلاسها موفق به خلق اثر نمایشی شدهاند و این در ۱۵ روز رخ داده و اگر یک سال برای آموزش زمان بگذاریم، ممکن است انقلابی در نمایشهای آیینی ما رخ بدهد.
او اضافه کرد: ما در ۶۴ شهر، کارگاه آموزشی ۱۵ روزه برگزار کردیم در حالیکه وزارت ارشاد شاید حتی نام خواف را نشنیده باشد. بخش عمده این اتفاق با حمایت بخش خصوصی رخ داد. یعنی مردم ما هنوز دلشان برای میراث فرهنگی خودشان میتپد و امیدواریم وزارت ارشاد قدردان این علاقه باشد.
ستاری با تاکید بر ضرورت اختصاص مکانی دائمی برای آموزش نمایشهای آیینی سنتی افزود: با برگزاری این کارگاهها مدت زمان برگزاری جشنواره به دو ماه رسیده است.
دبیر جشنواره نمایشهای آیینی سنتی درباره بخشهای گوناگون جشنواره بیست و دوم توضیح داد: دو بخش اجرای صحنهای و فضای باز را داریم، اما متاسفانه به دلیل کمبود وقت، بخش تازهها در بخش صحنهای که ویژه اجرای نمایشهای جدید است، رونق نداشت و سه اثر در این بخش داریم و ۱۲ نمایش دیگر در بخش مرور روی صحنه میروند. این نمایشها در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا میشوند و یک نمایش هم در تالار حافظ داریم. در این بخش هشت نمایش از تهران و هفت نمایش از استانها در جشنواره حضور دارند.
او اضافه کرد: به دلیل مشکلات متعدد، امکان دعوت از گروههای خارجی را در بخش صحنهای نداشتیم، اما چند مهمان بینالمللی در بخش سمینار داریم که بعضی به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی در جشنواره حضور دارند. همچنین اگر شرایط مهیا شود، احتمال دارد که یک نمایش هم از ترکیه در این دوره از جشنواره روی صحنه برود.
ستاری درباره حضور حمایت کننده مالی در این دوره از جشنواره توضیح داد: تلاشهایی شده ولی متاسفانه هنوز نتیجه مثبتی حاصل نشده است. هشت میلیارد تومان در بخش آموزش به صورت امکان و نه نقدی از استانها کمک گرفتهایم ولی هنوز نتوانستیم جذب حمایت کنیم و شهرداری که قبلاً عمده حمایتها را میکرد، الان درگیر مسائل بعد از جنگ است.
او درباره رقم بودجه توضیح داد: بعد از توافق اولیه من با جشنواره، از من خواسته شد طرح تازهای برای جشنواره ارائه کنم و برآورد ارائه بدهم. ۱۹ میلیارد تومان بودجه مصوب جشنواره بود. از ما خواستند اسپانسر هم بگیریم و ما هم بر حسب رقم ۱۹ شروع به کار کردیم، اما سه روز پیش گفتند چهار میلیارد تومان از رقم بودجه کم میشود و ۱۰ درصد هم به صورت مالیات کسر خواهد شد؛ بنابراین رقم بودجه ما حدود ۱۳ میلیارد است.
ستاری درباره برگزاری مراسم اختتامیه و بزرگداشت در این دوره از جشنواره گفت: امیدوارم اجازههای لازم را بگیریم تا بتوانیم اختتامیه را در فضای باز و در دل مردم برگزار کنیم. امسال ۱۲ برنامه بزرگداشت داریم که بعدا جزییات آن اعلام میشود ولی قطعا یکی از این بزرگداشتها به یک پژوهشگر بنام اختصاص دارد که روز دهم مهرماه برگزار میشود.
ستاری اضافه کرد: در شرایط پیچیدهای جشنواره را آغاز کردیم و همچنان مشکلات داخلی داریم و دچار تغییر مکرر مدیریتها در سطح کلان و زیرمجموعهها بودیم، اما امیدوارم دبیر دوره بعدی در اختتامیه این دوره معرفی شود که برای برگزاری جشنواره دو سال زمان داشته باشد نه اینکه سه ماه وقت داشته باشد. همچنانکه هنوز هم تکلیف دبیر بعدی جشنواره تئاتر فجر مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، روز دوازدهم مهر افتتاحیه جشنواره آیینی سنتی برگزار میشود و سیزدهم مهر اولین اجرای صحنهای این جشنواره روی صحنه میرود و اختتامیه نیز روز هفدهم مهر برگزار خواهد شد.