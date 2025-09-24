شهردار منطقه ۲ گفت: بر اساس برنامه کمیته ایمنی، سلامت و محیط‌زیست، هم‌زمان با اقدامات لازم برای رفع خطر ساختمان‌های مهم و گود‌های ناایمن، پایش ساختمان‌های بلندمرتبه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی صالحی در نشست کمیته ایمنی، سلامت و محیط‌زیست منطقه که معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران تهران، نمایندگان سازمان آتش‌نشانی و مدیران منطقه حضور داشتند، با تأکید بر اولویت مدیریت منطقه در شناسایی و رفع خطر ساختمان‌های ناایمن گفت: در همین راستا کارگروه‌های پایش اماکن ناایمن تشکیل و شناسایی و برنامه‌ریزی جهت رفع خطر ساختمان‌های آسیب‌پذیر از منظر ایمنی با اولویت کاربری‌های درمانی، تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پایش بیش از یک هزار و ۱۰۰ ساختمان بلندمرتبه گفت: در این پایش ساختمان‌ها در ۴ سطح کم‌خطر، میان خطر، پرخطر و بسیار پر خطر ارزیابی و فرایند‌های قانونی جهت رفع خطر آنها در حال انجام است.

صالحی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی فضا‌های شهری گفت: ارتقای ایمنی مجتمع‌های تجاری و اداری ناایمن با همکاری سازمان آتش‌نشانی به‌صورت مستمر پیگیری و در همین راستا ایمن‌سازی بازارچه سنتی ستارخان و مقاوم‌سازی پل یادگار امام (ره) در حال انجام است

شهردار منطقه ۲ در ادامه به ارتقای ایمنی بوستان‌ها و سرای محلات اشاره کرد و گفت: در همین راستا پس از پایش انجام شده، عملیات اجرایی استانداردسازی زمین‌بازی کودکان آغاز شده است

وی افزود: جلسات کمیته ایمنی منطقه و نواحی به‌منظور بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.