پخش زنده
امروز: -
ملاقات مردمی رحمانی استاندار آذربایجانغربی و مدیران استانداری با اقشار مختلف جامعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ملاقات مردمی رحمانی استاندار آذربایجانغربی و مدیران استانداری با اقشار مختلف جامعه برگزار شد.
در این ملاقات اقشار مختلف مردم بهصورت چهرهبهچهره مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف با استاندار آذربایجانغربی مطرح نموده و دستورات لازم جهت رفع این مشکلات صادر شد.
با دستور استاندار آذربایجانغربی، ملاقات مردمی فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار میشود.