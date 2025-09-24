به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ملاقات مردمی رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران استانداری با اقشار مختلف جامعه برگزار شد.

در این ملاقات اقشار مختلف مردم به‌صورت چهره‌به‌چهره مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف با استاندار آذربایجان‌غربی مطرح نموده و دستورات لازم جهت رفع این مشکلات صادر شد.

با دستور استاندار آذربایجان‌غربی، ملاقات مردمی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هر هفته روز‌های چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می‌شود.