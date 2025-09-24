صعود تیم ملی هندبال ایران به مرحله نهایی رقابتهای آسیایی
تیم ملی هندبال ایران با درخشش ۴ بازیکن کهیگلویه و بویراحمدی به فینال رقابتهای هندبال زیر ۱۷ سال آسیا صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا و انتخابی برای شرکت در جام جهانی دانمارک از تاریخ بیست و سوم شهریورماه الی پنجم مهرماه در شهر امان پایتخت کشور اردن با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه در حال برگزاری است. تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران با درخشش بازیکنان کهگیلویه و بویراحمد توانست با شش پیروزی متوالی به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کند. تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف تیم سرسخت و سرشناس بحرین رفت و یکبار دیگر مقتدرانه به پیروزی رسید تا علاوه بر راهیابی به فینال این رقابتها یکی از دو تیمی باشد که سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب میکند. ملیپوشان هندبال کشورمان در این دیدار درخشان ظاهر شدند و طوری که تا دقیقه ۱۱ بازی نتیجه ۱ - ۷ به سود تیم ملی ایران بود و بحرینیها اسیر بازی هدفمند بازیکنان ایران شده بودند. این روند درخشان با بازی درخشان مهدی احمدی فر در پست پخش و خط حمله سریع و دفاع یکدست امیرحسین نیک اقبال و پروازهای بلند محمد کشاورز ادامه یافت تا نیمه نخست با نتیجه غافلگیرانه ۷-۱۷ پایان یابد. بازی درخشان ملیپوشان ایران با حضور نمایندگان هندبال استان کهگیلویه و بویراحمد در نیمه دوم نیز ادامه یافت و در نهایت این مسابقه با نتیجه ۱۹-۳۷ به پایان یافت و تیم ملی هندبال کشورمان ضمن صعود به مرحله نهایی این مسابقات، جواز حضور در مسابقات جهانی دانمارک را به دست آوردند. ملیپوشان هندبال ایران با این پیروزی به همراه تیم کرهجنوبی که تیم قطر را با نتیجه ۳۵-۳۶ شکست داده بود راهی مرحله پایانی این مسابقات شدند. گفتنی است تیم ملی ایران در دور مقدماتی این مسابقات تیم کرهجنوبی را با نتیجه ۲۵-۳۱ شکست داده بود. دیدار فینال مسابقات هندبال قهرمانی آسیا روز پنجشنبه، ۳ مهر، برگزار میشود تا این جام با معرفی قهرمان به کار خود پایان دهد. تیمهای قهرمان و نائب قهرمان، اولین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا جواز حضور در مسابقات المپیک زیر ۱۷ سال جهان در دانمارک را کسب خواهند کرد.