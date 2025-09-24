روابط عمومی منطقه آزاد کیش، از تولد نوزادی در مسیر بندر چارک به کیش، با تلاش گروه پزشکی و هماهنگی تیم عملیات امداد و نجات دریایی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: پس از اعلام شرایط اضطراری شناور توحید قشم مبنی بر حضور یک زن باردار با درد شدید زایمان، عملیات امداد و نجات دریایی آغاز شد.

با توجه به شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و خارج از خدمات دهی شناور ناجی، با پیگیری اداره کل بنادر کیش، شناور امدادی از کیش در اختیار تیم عملیات قرار گرفت.

تیم فوریت های پزشکی پس از اعزام فوری با شناور امداد، به دلیل شدت مواج بودن دریا امکان انتقال مادر به شناور را نداشتند و ناچار به انتقال تجهیزات و تیم پزشکی به شناور توحید قشم شدند.

با حضور تیم فوریت های پزشکی در فاصله حدود ۸ مایلی شناور با کیش، عمل زایمان با موفقیت انجام شد و نوزاد در شب طوفانی و امواج دریای خلیج فارس، متولد شد.

تیم فوریت های پزشکی مادر و نوزاد را در سلامت کامل ساعت ۲۴ با همراهی و پشتیبانی شناور امدادی و تیم فوریتهای پزشکی به کیش منتقل کردند.