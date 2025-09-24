\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f1\u06f9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648\u0646\u0638\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n