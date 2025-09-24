به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان در این تجمع با اشاره به مفهوم «اتحاد مقدس» که رهبر انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند گفت: این اتحاد فراتر از مباحث سیاسی، یک وظیفه دینی و عبادی است. وحدت میان اقشار مختلف ملت، عبادتی بزرگ و تکلیف شرعی ما است. این وحدت پس از حوادث اخیر با همان قوت باقی است و دشمنان، ناکام از تضعیف اعتماد مردم به نظام، نتوانسته‌اند این انسجام را بشکنند.

امام جمعه تبریز به موضوع غنی‌سازی اورانیوم پرداخت و گفت: غنی‌سازی یکی از افتخارات ملی ما است، حاصل جان‌فشانی ده‌ها دانشمند که هر یک برای این مرز و بوم افتخاری بودند، هست. این حق مسلم نه قابل مذاکره است و نه قابل معامله. امروز طبق فتوای مقام معظم رهبری، ما به دنبال ساخت بمب اتمی نیستیم، اما در هیچ شرایطی از غنی‌سازی در درجات مورد نیاز عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تعطیلی این دستاورد، آن‌چنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مساوی با پذیرش ذلت دائمی در برابر دشمن است.

در سومین بخش سخنان وی مذاکره با آمریکا را بی‌ثمر دانست و افزود: تجربه نشان داده مذاکره با آمریکا هیچ خطری را دفع نمی‌کند. این رژیم خبیث، از آغاز انقلاب تاکنون هیچ خیری برای ملت ایران نداشته و همواره یا مستقیماً یا با واسطه، علیه ما اقدام کرده است. به صراحت اعلام می‌کنیم تا زمانی که آمریکا به ظلم و دشمنی خود ادامه می‌دهد، هیچ مذاکره‌ای – مستقیم یا غیرمستقیم – با این کشور انجام نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر لزوم وفاداری به رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی، خطاب به مقام معظم رهبری اظهار کرد: ما طلاب و فرزندان شما، در هر کجا که باشیم، مطیع و مقلد شما هستیم و آماده‌ایم جان و مال و آبروی خود را در راه عزت اسلام، فرامین شما و اهداف عالی انقلاب فدا کنیم.