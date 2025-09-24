معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با اشاره به وابستگی تولید برق به تأمین سوخت نیروگاه‌ها که بخش عمده آن بر عهده شرکت ملی گاز ایران است، گفت: در کشور محدودیت تأمین گاز، به‌ویژه در فصل زمستان، تجربه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ناصر اسکندری افزود: سوخت اصلی همه نیروگاه‌های کشور گاز است و سوخت مایع به‌عنوان سوخت دوم استفاده می‌شود. ۱۴ نیروگاه کشور بخاری هستند و سایر نیروگاه‌ها از گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین بهره می‌برند. اسکندری تأکید کرد تأمین، نگهداری، انتقال و تحویل این سوخت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.

وی با اشاره به محدودیت جدی گاز در زمستان گذشته و افزایش مصرف سوخت مایع، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود زمستان پیش‌رو نیز نیاز بیشتری به سوخت مایع داشته باشیم، بنابراین با توجه به فرصت موجود، باید از هم‌اکنون اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی انجام شود.

اسکندری اعلام کرد ذخیره‌سازی امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد، اما این میزان کافی نیست و باید تلاش بیشتری شود. او در پایان با اشاره به هماهنگی مطلوب میان وزارت نیرو و وزارت نفت، ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد تا در زمستان با چالش تأمین سوخت نیروگاهی مواجه نشویم و با همکاری شرکت پخش و پالایش، تأمین پایدار محقق گردد.