تیم شهرداری نوشهر در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال، امروز در دیداری سخت به مصاف هوادار تهران میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور در فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴؛ دیروز سهشنبه ۱ مهر و امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز چهارشنبه دوم مهرماه در تهران مهمان تیم هوادار است.
شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری نوشهر که از چهار دیدار قبلی یک برد، یک مساوی و ۲ باخت و ۴ امتیاز کسب کردهاند به فکر متوقف کردن تیم صدرنشین هوادار هستند.
اگر شهرداری نوشهر امروز بتواند هوادار را شکست دهد تیم نساجی صدرنشین باقی خواهد ماند.
تیم نساجی مازندران عصر دیروز سهشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف نیروی زمینی تهران رفت و در پایان با گل دقایق وقت اضافه مهمانش را شکست داد و با ۱۱ امتیاز به صدر جدول رفت و هوادار ۱۰ امتیازی در رده دوم و در انتظار بازی امروز است.
نتایج و برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال:
سهشنبه یکم مهر
مس سونگون ۰ مس کرمان ۱
نساجی مازندران ۱ نیروی زمینی تهران ۰
آریو اسلامشهر ۰ فرد البرز ۰
چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان _ سایپا تهران
داوران: هادی علی نیا فرد، هارون چوپانزاده، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی ناظر: محمد دوستی
بعثت کرمانشاه _ نفت آبادان
داوران: ناصر جنگی، محسن بابایی، هادی ابراهیمی و سیاوش خالقی ناظر: مهدی پاکزاد
مس شهر بابک - نود ارومیه
داوران: مصطفی مناجاتیپور، رضا لیلامی، امیر امیری و امیرحسین یزدانی ناظر: سید امرالله طراح
هوادار تهران - شهرداری نوشهر
داوران: رضا مرادی، حمیدرضا سرتاج، احمد حقانی و امیر سجاد فتوحی ناظر: سید احمد موسوی
شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس
داوران: محمد حسین یحییزاده، اکبر عمرانی، محمد حمزهای و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری
نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم
داوران: حسین گنج خانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و امیر حمزه موسوی ناظر: جواد شرفی