دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی گفت: تلاش می‌کنیم، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، چالش‌های محیط زیستی، حل و نتایج ملموس آن به مردم و صنایع کشور منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماهرو شایق در نشست خبری امروز که در محل ساختمان معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: معرفی فناوری‌های نوین در حوزه محیط زیست انجام شده و امیدواریم سازمان محیط زیست بتواند از این فناوری‌ها استفاده کند. بسیاری از این فناوری‌ها در عین ساده بودن، تاثیرگذارند.

وی افزود: سال گذشته نشستی با سازمان محیط زیست داشتیم و از آنها خواستیم از این فناوری‌ها بهره‌برداری کنند.

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست اضافه کرد: علاوه بر این، آنچه در حوزه محیط زیست اهمیت دارد، فرهنگ‌ سازی است. باید از سنین کودکی آموزش داده شود که کودکان محیط زیست را دوست داشته باشند تا در بزرگسالی به شکار گونه‌ها نپردازند.

شایق ادامه داد: برای ایجاد انس با محیط زیست می‌توان فعالیت‌های جایگزین را ترویج داد؛ مثلاً پرنده‌نگری، اگر علاقه کودکان به محیط زیست شکل بگیرد، به صورت طبیعی کمتر به سمت شکار خواهند رفت و وقتی بزرگ شدند، رفتار درست با موجودات زنده در آن‌ها نهادینه می‌شود.

وی تاکید کرد: به دلیل اعتقادات دینی ما، شکار بدون نیاز غذایی توصیه نمی‌شود. بنابراین آموزش از کودکی اهمیت دارد تا افراد از همان ابتدا یاد بگیرند که با حیوانات با احترام رفتار کنند و آسیبی به مخلوقات خدا نرسانند.

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست، افزود: محیط زیست باید روی بخش فرهنگ‌سازی کار جدی انجام دهد و ما نیز پیش‌تر آمادگی خود را برای همکاری با شرکت‌های خلاق در این حوزه اعلام کرده‌ایم تا از فناوری‌ها برای ترویج و حفاظت محیط زیست استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه مشخصی اجرا نمی‌شود، زیرا باید سازمان محیط زیست تقاضا و آمادگی خود را برای استفاده از این فناوری‌ها اعلام کند، ما شرکت‌هایی را معرفی کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند و در انتظار اقدام سازمان هستیم.

فناوری‌های دانش‌بنیان ابزار حل چالش‌های محیط زیستی کشور

ماهرو شایق، دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست، در ادامه سخنان خود در نشست خبری امروز گفت: فناوری‌های زیادی شکل گرفته‌اند و قابلیت استفاده در حل چالش‌های محیط زیستی را دارند. فعالیت ستاد در بخش حکمرانی با سایر دستگاه‌هایی که وظایف محیط زیستی دارند، هماهنگ است و در بخش اجرایی نیز ورود داشته‌ایم.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌های ما برای اولین بار به حل معضلات محیط زیستی می‌پردازند. به طور مثال، مدیریت شیرآبه یکی از مشکلات جدی است که فناوری‌های کافی برای آن وجود نداشت. در سه حوزه مختلف معاونت علمی حمایت می‌کند تا این مشکل به صورت علمی و عملیاتی حل شود.

شایق ادامه داد: روش‌های مختلفی برای مدیریت شیرآبه در کشور تست شده‌اند؛ از جمله روش پلاسما در شیراز، روش بیولوژیک در اصفهان و روش تبخیری در قزوین که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا شده‌اند. هدف این است که بهترین روش برای کل کشور توصیه شود.

وی با اشاره به سایر بخش‌ها گفت: تمام معضلات محیط زیستی فقط در بخش شهری مشاهده نمی‌شود؛ در بخش پسماند کشاورزی و صنعتی نیز ستاد ورود کرده است. به عنوان نمونه، در تعامل با پالایشگاه‌های مختلف، شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده‌اند تا از فناوری‌های نوین بهره ببرند.

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی ستاد آب، انرژی و محیط زیست ادامه داد: یکی از پروژه‌های شاخص ما تصفیه کاستیک مستمر است؛ این ماده یکی از آلاینده‌های جدی و سرطان‌زا در صنعت نفت و پالایشگاه‌هاست که برای اولین بار در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تصفیه شده است. اگر این روش در تمام پالایشگاه‌ها اجرایی شود، گام بزرگی در کاهش آلاینده‌ها برداشته خواهد شد.

وی افزود: در حوزه کشاورزی و صنعت کارون نیز تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده و کارهای اداری پیش می‌رود. به عنوان مثال، یکی از پسماندهای جدی که به زمین می‌ماند و گهگاه با گاز خودبه‌خود آتش می‌گیرد، منابع بسیار باارزشی هستند که در اقتصاد چرخشی به آن توجه ویژه‌ای شده و محصولات متعددی از آن تولید می‌شود.

شایق ادامه داد: پروژه‌های دیگری که توسط معاونت علمی حمایت شده‌اند شامل کمپوست‌های خانگی و صنعتی، خانه‌های فاضلاب نوین، مدیریت آلاینده‌های هوا و برنامه‌ریزی ناوگان با هوشمندسازی هستند. این پروژه‌ها با همکاری سازمان‌های ذیربط در حال انجام است و هدف نهایی گسترش و اجرای گسترده آن‌ها در کشور است.

وی خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، چالش‌های محیط زیستی به صورت علمی و عملیاتی حل شود و نتایج ملموس آن به مردم و صنایع کشور منتقل شود.