مراسم استقبال از ستایش قانعی، مهرنگار احمدی و فاطمه زهرا سعیدآبادی مدال آوران آسیایی کاراته در کهنوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمان، ستایش قانعی، مهرنگار احمدی و فاطمه زهرا سعیدآبادی پس از کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا در کشور چین به کهنوج بازگشتند و مورد استقبال پر شور مردم و مسئولین قرار گرفتند.

در این برنامه استقبال، مسئولان با اهدای حلقه گل و هدایای نقدی از این قهرمانان و مربی آن ها خانم نسیبه طاهری مربی نامدار کاراته کهنوج تقدیر کردند.