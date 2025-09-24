سینماهای میزبان جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان مشخص شدند
سینماهای میزبان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان معرفی و جزئیات برنامههای هر یک از آنها نیز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، مجموعههای «سیتیسنتر»، «ساحل»، «رویاشهر» و «چهارباغ» بهعنوان سینماهای میزبان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان معرفی شدند.
در روزهای برگزاری این جشنواره، پردیسهای سینمایی «سیتیسنتر» و «رویاشهر» به نمایش فیلمهای بلند بخش ملی میپردازند.
پردیس سینمایی «ساحل» و «چهارباغ» نیز به عنوان خانه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، میزبان داوران کودک و نوجوان خواهند بود.
همچنین طبق برنامهریزیهای انجام شده، نشستهای رسانهای فیلمهای بخش مسابقه فیلمهای بلند بخش ملی در سینماهای ساحل و چهارباغ برگزار میشود.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.