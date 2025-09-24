به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مسعود مترجمی مدیرعامل نمایشگاه‌های بین الملی ارومیه گفت: نهمین نمایشگاه تجهیزات استان در فضای یک هزارو ۲۰۰ مترمربع باحضور ۳۸ شرکت از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، البرز، یزد، اصفهان و خراسان رضوی از ۲ مهرماه تا ۵ مهرماه سال جاری ازساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر برای علاقه‌مندان در نمایشگاه بین المللی پارک جنگلی ارومیه دایر می‌باشد.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای به نمایش گذاشتن جدیدترین دستاورد‌های حوزه پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستانی فراهم کرده است.

هادی عباسیان معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی درحاشیه افتتاح نمایشگاه تجهیزات پزشکی ارومیه به اهمیت این نمایشگاه در ارتقای صنعت پزشکی در منطقه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه تخصصی، بستری مناسب برای تبادل دانش و فناوری بین فعالان این صنعت و ارتقای سطح خدمات درمانی و پزشکیدرمنطقه فراهم می‌آورد. حضور تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برتر داخلی در این رویداد، زمینه را برای آشنایی با نوآوری‌های پیشرفته پزشکی و تعاملات سازنده میان فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

این رویداد تخصصی، مجموعه‌ای متنوع از محصولات و تجهیزات پزشکی از جمله ابزار و ملزومات مصرفی، تجهیزات اتاق عمل، دستگاه‌های لیزر و زیبایی، لوازم ارتوپدی، ابزار جراحی، دندانپزشکی، تصویربرداری و تجهیزات دیجیتال پزشکی را ارائه می‌کند که می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های تخصصی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باشد.