به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران که از فردا (پنجشنبه ۳ مهر) در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و کادر فنی از برگزاری دو دیدار درون اردویی خبر داد.

روز یکشنبه ۶ مهرماه تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال از ساعت ۱۶ به مصاف تیم یکتای هشتگرد می‌روند.

همچنین ملی‌پوشان در آخرین روز از اردوی آماده‌سازی خود به مصاف تیم پردیس بانوان می‌رود. این بازی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۹ مهر در زمین شماره ۳ مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.