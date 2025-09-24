پخش زنده
امروز: -
کارگاه توانمندسازی مدیران واعضای کارگروههای محلات کرامت ارومیه برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛کارگاه توانمندسازی مدیران واعضای کارگروههای محلات کرامت ارومیه برگزارشد.
جانشین ناحیه مقاومت سپاه ارومیه دراین کارگاه گفت:هرخدمتی که بتواند درجهت محرومیت زدایی مناطق وخدمت به انسانهایی که در آنجا سکونت دارند ارائه شود جزو ماموریتهای مهم این کارگروه است.
سرهنگ احمد رمضانی با اشاره به اینکه دراین کارگاه ۱۸۰نفر ازبسیجیان حضور دارند افزود:این بسیجیان در۱۰ محله ارومیه که بیشتردرحاشیه شهرساکن بوده وجمعیتی حدود۵۰۰ هزارنفرراشامل میشوندراتحت پوشش خواهندداشت.
طرح کرامت درپنج عرصه فرهنگی واجتماعی، بهداشت و درمان، ایجاد اشتغال پایدار، عمران و سازندگی وامنیت مردم پایه اجرا میشود.