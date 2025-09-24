پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، نجاتگران این جمعیت در ۳۱۴ عملیات امدادی به ۵۲۲ مصدوم خدماترسانی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هاشمی با بیان این خبر گفت: در این مدت، ۵۲۲ مصدوم در حوادث جادهای، کوهستانی، مفقودی، صنعتی و کارگاهی، تجمعات انبوه، آتشسوزی، انفجار و حوادث آبی و اقلیمی ثبت شده است.
وی افزود: در این حوادث، ۴۳ نفر از سرنشینان خودروها توسط نجاتگران رهاسازی شدند. همچنین ۶۵ مصدوم با آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل و ۳۶ مصدوم به صورت سرپایی مداوا شدند.
هاشمی تصریح کرد: در مجموع ۱,۷۲۷ نیروی نجاتگر و امدادگر آموزشدیده در عملیاتها حضور داشتند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: برای انجام این مأموریتها از ۵۳۶ دستگاه ناوگان عملیاتی شامل آمبولانس، خودروی نجات و خودروهای کمکدار سبک استفاده شده است.